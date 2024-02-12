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Представителя компании Meta Platforms Inc** Энди Стоуну* заочно арестовали на 2 месяца

18:03, 12.02.2024

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Энди Стоуна* в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Представителю компании «Meta Platforms Inc»** Энди Стоуну* предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Он обвиняется в содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Энди Стоун объявлен в федеральный и международный розыск.

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Справка

*Энди Стоун внесен в реестр террористов и экстремистов.

**признана экстремистской на территории РФ

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