Представителя компании Meta Platforms Inc** Энди Стоуну* заочно арестовали на 2 месяца
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Энди Стоуна* в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента его задержания на территории Российской Федерации.
Представителю компании «Meta Platforms Inc»** Энди Стоуну* предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Он обвиняется в содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Энди Стоун объявлен в федеральный и международный розыск.
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Справка
*Энди Стоун внесен в реестр террористов и экстремистов.
**признана экстремистской на территории РФ
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