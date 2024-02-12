Жительница Саранска стала жертвой мошенников и потеряла 600 тысяч рублей
В полицию обратилась 57-летняя жительница Саранска. Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником ФСБ России, и сообщил, что некие люди пытаются оформить на ее имя кредит. После этого ей якобы позвонили из Центробанка России и убедили взять кредитную карту в банке. Мошенники вызвали женщине такси и потребовали перечислить деньги в «безопасные ячейки». Об этом сообщают «Известия Мордовии».
Полицейские отмечают, что личности звонивших устанавливаются. Сотрудники полиции проводят проверку.
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