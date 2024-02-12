Олег Коробченко: «Пока нейросети занимаются творчеством, а снег убирают люди»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на заседании коллегии ведомства поставил вопрос о необходимости расставлять приоритеты в научно-техническом развитии в зависимости от насущных потребностей общества.

— Пока нейросети занимаются творчеством, а снег убирают люди, — сказал министр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане число пользователей нейросетей за год выросло в три раза. Наиболее активно их осваивают мужчины 26—35 лет. В среднем жители республики тратят 53 минуты в месяц на ИИ-сайтах.

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Луиза Игнатьева