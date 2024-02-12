В Татарстане похолодает до -33 градусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанские синоптики предупреждают об очередном похолодании в республике. Температуры воздуха в некоторых случаях упадут до -33 градусов.

По данным Гидрометцентра по республике, во вторник, 13 февраля, в регионе ожидаются снег и местами слабая метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Температура ночью будет -11..-16˚, днем повысится до -4..-9˚.

В среду, 14 февраля, атмосферное давление существенно вырастет, а осадки прекратятся. Температурный фон понизится и ожидается на 9—14 градусов ниже нормы.

Ночные температуры в четверг, 15 февраля, составят -22..-27˚, местами до -30˚, а в дневные часы -16..-21˚. В пятницу и субботу в регионе сохранится очень холодная погода с ночными температурами -25..-30˚, в низких местах до -33˚, днем от -16 до -21˚.

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