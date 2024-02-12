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Происшествия

В аварии с грузовиком и автобусом с детьми в Псковской области пострадали 17 человек

13:48, 12.02.2024
В аварии с грузовиком и автобусом с детьми в Псковской области пострадали 17 человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив_

Утром в понедельник, 12 февраля, в Пушкиногорском районе столкнулись автобус, в котором группа детей ехала на экскурсию в областной центр, и грузовик. По данным МВД, в аварии пострадали 17 человек, включая 13 детей.

Нескольким пострадавшим понадобилась госпитализация, остальным медики оказали первую помощь на месте.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Причины ДТП выясняются.

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Происшествия
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