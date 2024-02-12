В аварии с грузовиком и автобусом с детьми в Псковской области пострадали 17 человек
Утром в понедельник, 12 февраля, в Пушкиногорском районе столкнулись автобус, в котором группа детей ехала на экскурсию в областной центр, и грузовик. По данным МВД, в аварии пострадали 17 человек, включая 13 детей.
Нескольким пострадавшим понадобилась госпитализация, остальным медики оказали первую помощь на месте.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Причины ДТП выясняются.
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