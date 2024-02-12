КХЛ и ФХР оставили в силе техническое поражение «Сибири» за превышение лимита на легионеров

КХЛ и ФХР оставили в силе техническое поражение «Сибири» за превышение лимита на легионеров.

В январе «Сибирь» получила четыре технических поражения матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ из-за нарушений лимита на иностранных игроков.

Спорное решение было принято из-за защитника Федора Гордеева, которому Федерация хоккея России присвоила российское спортивное гражданство только после заявки клуба на сезон.

Согласно регламенту КХЛ, спортивное гражданство игрока определяется в момент заявки и не может быть изменено до конца сезона.

По итогам разбирательства КХЛ и ФХР решили не отменять техническое поражение.

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Исаков Олег