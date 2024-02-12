Депутаты разработали законопроект о прямых выборах мэров городов

ЛДПР инициировала законопроект о прямых выборах в местное самоуправление. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе партии.

В январе 2024 года представители партии организовали опрос россиян о прямых выборах в муниципальные власти. Он длится уже месяц.



— Мы уже однозначно заявляем: люди хотят выбирать мэров городов, глав округов, районов и поселений. За это высказались более 90% опрошенных. На встречах в рабочих поездках подходят люди, жалуются на самые простые проблемы, вызванные бездействием и равнодушием назначенных сверху «эффективных сити-менеджеров». Последнее время количество жалоб просто зашкаливает, — приводит пресс-служба слова лидера партии Леонида Слуцкого.

Законопроект будет внесен в Госдуму.

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