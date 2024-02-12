Президент Киргизии призвал Энтони Блинкена не вмешиваться в дела страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвал его не вмешиваться во внутренние дела страны. Копию документа он опубликовал в соцсетях.

Блинкен выразил главе государства свои опасения относительно рассмотрения закона о неправительственных организациях (НПО) в Киргизии. По мнению госсекретаря США, закон может «негативно повлиять на гражданское общество».

— Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны, — сказано в письме.

Как подчеркнул Жапаров, Блинкен опирается на недостоверную информацию со стороны отдельных неправительственных организаций, действующих в Киргизии. По этой причине у госсекретаря США имеются неверные представления о ситуации с правами и свободами человека в республике.

— Можно заметить, что подобные ненадежные источники информации спекулируют на своих «трудностях» и «гонениях», что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза. В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств, неправительственными/некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, — хотя бы за последние 10 лет, — написал он.

Он также пригласил Блинкена в страну, чтобы увидеть ситуацию своими глазами.

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Айрат Назипов