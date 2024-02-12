Из-за ударов Израиля по Рафаху погибли 100 человек

В результате авиаударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли 100 жителей палестинского анклава. Об этом пишет RT со ссылкой на Al Mayadeen.

По информации СМИ, еще порядка 230 человек получили ранения.

Сегодня в telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) появилась информация об авиаударах. Уточняется, что удар был нанесен по объектам в районе квартала Аш-Шабура.

Накануне сообщалось о гибели двух пленных после ударов израильской армии. Еще восемь заложников были ранены.

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Айрат Назипов