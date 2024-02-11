В ХАМАС заявили, что двое заложников погибли при израильских ударах по Газе

Двое пленных погибли после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Еще восемь заложников были ранены, сообщили бригады «Аль-Кассам» — военное крыло палестинского движения ХАМАС.

— Бригады «Аль-Кассам» подтверждают, что непрерывный сионистский обстрел сектора в последние 96 часов привел к тому, что двое пленных погибли, еще восемь получили серьезные ранения, — сказано в заявлении.

Напомним, 7 октября при атаке на Израиль ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. 110 из них удалось освободить, передает «РИА Новости». На сегодняшний день Израиль насчитывает 136 заложников, удерживаемых в секторе Газа.



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Галия Гарифуллина