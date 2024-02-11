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В ХАМАС заявили, что двое заложников погибли при израильских ударах по Газе

16:21, 11.02.2024

Двое пленных погибли после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Еще восемь заложников были ранены, сообщили бригады «Аль-Кассам» — военное крыло палестинского движения ХАМАС.

— Бригады «Аль-Кассам» подтверждают, что непрерывный сионистский обстрел сектора в последние 96 часов привел к тому, что двое пленных погибли, еще восемь получили серьезные ранения, — сказано в заявлении.

Напомним, 7 октября при атаке на Израиль ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. 110 из них удалось освободить, передает «РИА Новости». На сегодняшний день Израиль насчитывает 136 заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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