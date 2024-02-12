Сегодня в Казани до -13 градусов и гололедица

Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от -11 до -13 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывами до 13 м/с. На дорогах гололедица.

В Татарстане максимальная температура воздуха днем составит от -10 до -15 градусов. В западных районах местами днем прогнозируется небольшой снег. Ночью, утром местами туман.

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Галия Гарифуллина