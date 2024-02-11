На выборах президента Финляндии предварительно лидирует Александр Стубб
Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб лидирует во втором туре президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст страны.
Согласно данным ведомства, после подсчета 58,3% голосов лидирует Стубб с 52,7%. Бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто набрал 47,3%.
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