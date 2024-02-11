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На выборах президента Финляндии предварительно лидирует Александр Стубб

21:41, 11.02.2024

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб лидирует во втором туре президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст страны.

Согласно данным ведомства, после подсчета 58,3% голосов лидирует Стубб с 52,7%. Бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто набрал 47,3%.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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