В Донецке более семи тысяч абонентов остались без света после обстрела со стороны Украины

В Донецке более семи тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

— В результате боевых действий произошло отключение по линии 110 кВт. Обесточены три питающие станции, без электроэнергии остаются 7,1 тысячи. абонентов, — сказано в публикации.

При обстреле Куйбышевского района было повреждено остекление многоквартирного дома и котельной. В результате обстрела поселка Александровка был уничтожен частный дом, указал Кулемзин.

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Галия Гарифуллина