КОС-Синтез» одержал победу в матче с «Балтикой»

«КОС-Синтез» одержал победу в матче с «Балтикой», который состоялся в рамках 15-го тура чемпионата России по водному поло. Матч проходил в Санкт-Петербурге.

Встреча закончилась со счетом 15:9 в пользу «КОС-Синтеза». Четыре мяча забил Сергей Лисунов, два — Адель Латыпов, по два — Николай Лазарев, Арслан Закиров, Иван Одинцов и Александр Сучков. Еще по мячу забросили Александр Васильев, Эмиль Зиннуров и Линус Якоб.

Благодаря этой победе «КОС-Cинтез» набрал 76 очков и снова занял второе место в турнирной таблице. В следующем туре, 16–17 февраля, «КОС-Cинтез» примет на своем поле «Штурм-2002».

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Нафиса Миннехузина