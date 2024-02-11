В Татарстане ритуальные услуги за 2023 год подешевели на 0,8%.

В Татарстане в 2023 году ритуальных услуг оказали на 3 млрд 91,6 млн рублей. В декабре объем услуг вырос на 5,7%, по сравнению с прошлым годом, но снизился на 13,1%, по сравнению с ноябрем. Об этом сообщает Татарстанстат.

Всего за 2023 год ритуальные услуги составили 4,9% от общего объема бытовых услуг, оказанных в республике. При этом рынок ритуальных услуг после роста в мае на 18% начал сокращаться. За 11 месяцев объем услуг уменьшился на 2,6%. Исключение составил только декабрь, на который пришелся небольшой рост — 5,7%.

Доля ритуальных услуг от общего объема оказанных бытовых услуг росла в течение года и в сентябре составила 4,9%. С тех пор этот показатель не менялся.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».