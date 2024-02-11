В России романтическое свидание на День всех влюбленных подорожало на 7%

Аналитики подсчитали, что в этом году романтическое свидание в День всех влюбленных в среднем по стране обойдется в 4 590 рублей. В расчеты вошли стоимость кино, ресторана, цветов. По сравнению с 2022 годом романтический вечер подорожал на 7%

Дороже всего — в Москве 6 330 рублей, Новосибирской области 5 840 рублей и Северной Осетии 5 500 рублей.

Дешевле — в Вологодской области 3 220 рублей, Смоленской области 3 150 рублей и Коми 2 920 рублей.

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