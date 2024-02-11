В Татарстане началась подготовка к пожароопасному сезону

Обучение тактике и технике тушения лесных пожаров пройдут 363 специалиста из Татарстана, также они получат навыки оказания первой помощи. Ведомство уже подготовило план тушения пожаров на территории республики. Его направят на утверждение в Рослесхоз.

Кроме того, в регионе ведутся работы по формированию планов противопожарного обустройства лесов и техническое обслуживание лесопожарной техники.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».