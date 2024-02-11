Новости общества

08:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В конце 2023 года в Татарстане снизился показатель безработицы

08:12, 11.02.2024

В конце 2023 года в Татарстане было зарегистрировано 4830 человек, получающих пособие по безработице. По сравнению с концом 2022 года этот показатель снизился на 41,3%.

Если сравнивать с июлем-августом 2023, то количество безработных уменьшилось на 8,1%. Число незанятых граждан, стоящих на учете в центрах занятости населения Татарстана, состав.

В начале этого года Владимир Путин заявил об очередном обновлении исторического минимума по безработице в стране.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также