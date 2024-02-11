В конце 2023 года в Татарстане снизился показатель безработицы

В конце 2023 года в Татарстане было зарегистрировано 4830 человек, получающих пособие по безработице. По сравнению с концом 2022 года этот показатель снизился на 41,3%.

Если сравнивать с июлем-августом 2023, то количество безработных уменьшилось на 8,1%. Число незанятых граждан, стоящих на учете в центрах занятости населения Татарстана, состав.

В начале этого года Владимир Путин заявил об очередном обновлении исторического минимума по безработице в стране.

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Нафиса Миннехузина