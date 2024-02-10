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Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку

19:56, 10.02.2024

Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что подаст в отставку. Свое решение она объяснила тем, что в апреле 2023 года «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.

— Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики, — сообщила Новак в эфире телеканала М1.

Ранее все оппозиционные партии Венгрии заявили, что Новак должна уйти в отставку. Новый президент будет избран парламентом в течение 30 дней.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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