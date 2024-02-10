Экс-глава Минюста Венгрии отозвала мандат

Об уходе из политике объявила экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга. Она возглавляла писок правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на предстоящих выборах в Европарламент.

— Я беру на себя политическую ответственность за подготовку решения президента. Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент, — заявила она.

В своем заявлении, которое было распространено в Будапеште, она подчеркнула, что несет ответственность за подготовку решения президента Венгрии Каталин Новак о помиловании человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

Напомним, 10 февраля президент Венгрии Каталин Новак объявила, что подаст в отставку. Свое решение она объяснила тем, что в апреле 2023 года «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.

— Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики, — сообщила Новак в эфире телеканала М1.



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Галия Гарифуллина