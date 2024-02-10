Россия предоставила Белоруссии скидку до 40% на ж/д перевозки по своей территории

Россия предоставила Белоруссии скидки на железнодорожные перевозки по маршрутам международного транспортного коридора «Север-Юг», а также по направлению порта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

— Активно велась [в 2023 году] работа по снижению транспортных затрат белорусских экспортеров при доставке железнодорожным транспортом. Так, с российской стороной достигнута договоренность об установлении скидок в размере 10-40% на ж/д перевозки по маршрутам международного транспортного коридора Север — Юг, а также по направлению порта в Санкт-Петербурге, — сказано в заявлении по итогам коллегии ведомства.

В Минтрансе Белоруссии подчеркнули, что за прошедший год объем экспортных перевозок железнодорожным транспортом в республике составил 115,4% к 2022-му. Большая их часть — 83% — приходится на перевозки с Россией (рост в 1,5 раза), причем половина из них перевезена через российские порты.



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Галия Гарифуллина