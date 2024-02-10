В Казани открыли Центр развития кадрового потенциала туристской отрасли

На базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани создан Центр развития кадрового потенциала туристской отрасли. Его открыли в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.



— Задачей данного центра является подготовка специалистов высокого уровня из регионов Российской федерации, чтобы они могли создавать большие туристические территории в своих регионах, которые будут интересны инвесторам для строительства гостиниц и другой туристической инфраструктуры, а также туристам, чтобы им было интересно туда приезжать, — рассказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Центр развития кадрового потенциала туристской отрасли был создан в августе прошлого года и базировался в учебно-лабораторном корпусе Поволжского университета. Сегодня он разместился в двух зданиях, общая площадь которых превышает тысячу кв. метров.

Основным направлением деятельности центра станет дополнительное профессиональное образование специалистов в области туризма. Для этого разработана программа профессиональной переподготовки «Управление развитием туристских территорий: проектный подход» объемом 480 часов.

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Галия Гарифуллина