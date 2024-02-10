Марсель Миннуллин: в Татарстане продолжат работу по профилактике абортов

Говорить о женском и мужском здоровье, а также прививать семейные ценности нужно со школьной скамьи. Об этом заявил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

По его словам, в республике специалисты продолжат заниматься профилактикой абортов.



— Квалифицированные специалисты, общаясь с женщиной в такой жизненной ситуации, могут объяснить ей, что она не будет брошена, даже если она одна, — уверил Миннулин.

В начале 2024 года в Татарстане был открыт Республиканский центр кризисный беременности. Женщина, которая намеревается сделать аборт, направляется туда. Специалисты центра мотивируют беременных сохранить ребенка, рассказывая им о существующих мерах поддержки. Разработана социальная программа для женщин, оказавшихся в сложной ситуации. За консультацией могут обратиться также пары, которые не могут забеременеть.



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Галия Гарифуллина