КАМАЗ стал лидером на рынке подержанных грузовиков с долей 25%

В 2023 году на российском рынке было продано 225,6 тысячи подержанных грузовых автомобилей, что на 16% больше, чем в предыдущем году, сообщает «Автостат».



Лидером рынка стала отечественная марка КАМАЗ с долей 25,5%, или 57,5 тысячи проданных экземпляров. Второе место занимает GAZ (19,5 тыс. шт.), а следом идут белорусский MAZ (15,9 тыс. шт.) и шведский Volvo (15,2 тыс. шт.). Пятерка лидеров рынка включает также немецкий MAN (13,4 тыс. шт.).

Эти марки охватывают более половины вторичного рынка грузовиков. В топ-5 моделей по итогам 2023 года вошли: Volvo FH с показателем 9,7 тысячи автомобилей, КАМАЗ 65115 (8,3 тыс. шт), DAF Trucks XF Series (6,8 тыс. шт)., Mercedes-Benz Actros (6,7 тыс. шт) и КАМАЗ 43118 (5,7 тыс. шт).

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Маргарита Головатенко