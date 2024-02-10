«КОС-Синтез» обыграл «Балтику» в серии пенальти

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой "КОС-Синтез"

Петербургский «КОС-Синтез» одержал победу над «Балтикой» в матче 15-го тура Чемпионата России по водному поло. Поединок прошел в Санкт-Петербурге и завершился серией послематчевых пенальти.



По ходу игры команды много атаковали, но не могли открыть счет в основное время матча. Лишь на третьей минуте встречи ворота «Балтики» распечатал с пенальти лучший бомбардир «КОС-Синтеза» Арслан Закиров. Затем Адель Латыпов вновь вывел хозяев вперед, 2-:1.

Дубль Николая Лазарева в начале второго периода утроил фору петербургской команды. Однако соперник не думал сдаваться и сразу же сравнял шансы на победу, а к концу игрового отрезка вышел вперед. Команды ушли на большой перерыв при равном счете, 5:5. В большинстве за петербургский клуб отличился Эмиль Зиннуров.

В третьей четверти «КОС-Синтез» вернул себе игровую инициативу, 7:6. Однако главная борьба была еще впереди. В заключительном тайме вперед вышел уже соперник, и петербургской команде пришлось отыгрываться. Итог основного времени — равный, 9:9. В серии пенальти «КОС-Синтез» вырвал победу, 13:12. Цели достигли броски Ивана Васильева, Николая Лазарева, Арслана Закирова и Эмиля Зиннурова.

Завтра «КОС-Синтез» и «Балтика» проведут второй матч 15 тура. Начало игры и трансляции — в 12:00.

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Маргарита Головатенко