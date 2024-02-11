Мэр Елабуги оценил последствия санкций для Sollers

Компания Sollers в условиях санкций смогла не потерять позиции на рынке коммерческого транспорта и сохранить коллектив, рассказал мэр Елабуги Рустем Нуриев.

Он указал, что Ford ушел с российского рынка в марте 2023 года и держал свой коллектив больше года.

— Половина рынка коммерческих автомобилей занимала модель Transit, которая была у Sollers. Когда Ford ушел, они быстро выкупили лицензию на производство этого автомобиля и стали держателями лицензии. На сегодняшний день автомобиль под маркой Sollers удалось реализовать на 23 млрд рублей, — приводит слова мэра Chelny-biz.ru.

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Маргарита Головатенко