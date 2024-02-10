Казанцы массово запланировали ремонт в домах и квартирах в 2024 году

В 2023 году продолжился бум на казанском рынке недвижимости, и в начале 2024 года жители татарстанской столицы начали планировать ремонт. Спрос на специалистов по ремонтным работам вырос на 62% по сравнению с январем прошлого года.



Больше всего вырос интерес к работе с потолками (+609%), плиточным работам (+158%), штукатурным работам (+56%), установке дверей (+55%), услугам электриков (+54%), малярным работам и поклейке обоев (+49%) и сборке и ремонту мебели (+9%).

Растет спрос на ремонт квартир и домов под ключ (+7%) и услуги дизайнеров интерьеров (+218%). Мастера по ремонту становятся популярнее (+9%).

Самые популярные специалисты по ремонту квартир и домов — мастера по потолку, оклейке обоев и малярным работам, мастера по плитке, установщики дверей и стекольщики балконов.



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Маргарита Головатенко