В Казани задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом продажи летней резины

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Азино-2» задержали уроженца Оренбургской области, причастного к совершению мошенничества в отношении 26-летнего казанца, пресс-служба Управления МВД России по Казани



По словам потерпевшего, на одном из сайтов бесплатных объявлений он нашел предложение о продаже комплекта летней резины. Списался с продавцом и, обговорив условия сделки, перевел на указанный им счет 36 тысяч рублей. Летнюю резину на свой автомобиль он так и не получил.

Для задержания подозреваемого полицейские выехали в служебную командировку в Соль Илецк и доставили его в Казань. Свою вину молодой человек признал полностью. Причиненный ущерб он возместил частично.

В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проверяют злоумышленника на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Казани.



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Маргарита Головатенко