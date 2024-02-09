Гендиректор «Самолета» Антон Елистратов покидает свой пост

Генеральный директор федерального застройщика «Самолет» Антон Елистратов уходит с своего поста. Об этом стало известно сегодня вечером, после закрытия торгов на Московской бирже. «С понедельника 12 февраля ухожу с поста генерального директора. Новым директором становится Андрей Иваненко», — сообщил Елистратов в своем telegram-канале по окончании торгов на бирже. Новый гендиректор ранее руководил бизнес-юнитом «Москва» в компании «Самолет».

В этом году ГК «Самолет» должна приступить к застройке в Казани. Летом 2022 года федеральный застройщик в тандеме с казанской «Р-эстейт» Джаудата Миннахметова учредили ООО «Специализированный застройщик «Самолет-лотос» (у каждого по 50%), но так и не начали строительство, рассказали источники «Реального времени». В январе на слушаниях по развитию агломерации принимала участие директор по градостроительной деятельности группы компаний «Самолет» Дарья Дергунова.

ГК «Самолет» — один из лидеров по объему текущего строительства в РФ. По данным портала ЕРЗ.РФ, ГК «Самолет» впервые возглавила рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства жилья. Два года назад начала интересоваться регионами. Так, планирует возвести в Тюмени жилой комплекс общей площадью более 200 000 кв. м, застроить участок «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. Кроме того, она приобрела 1,5 га во Владивостоке.

Луиза Игнатьева