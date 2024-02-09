Вечером в пятницу в Казани наблюдаются 10-балльные пробки

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Вечером в пятницу в Казани наблюдаются 10-балльные пробки, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

По всему городу наблюдаются аварии: на просп. Универсиады, Оренбургском тракте, Вознесенском тракте, просп. Победы, на ул. Арбузова и Ямашева. Движение на этих участках затруднено.

Красным отмечены дороги в центре города. Особенно сложная ситуация на Г. Камала, Технической, А. Кутуя, Ямашева, Ленинградской. В Салмачах парализовано движение в обе стороны.

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Маргарита Головатенко