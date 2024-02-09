«Татнефть» организует сбор старых шин в 17 городах страны

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Компания активно реализует программу по сбору и переработке использованных автомобильных шин.



Сеть площадок приема и переработки отработанных покрышек раскинута по всей России и охватывает 17 городов и населенных пунктов. Это Лениногорск, Зерноград, Кемерово, Воронеж, Челябинск, Нижнекамск, Омск, Орехово-Зуево, Екатеринбург, Пермь, Самара, Красноярск, Новосибирск, Волгоград, Санкт-Петербург, Подольск, Нижний Новгород.

В настоящее время уже налажена переработка на участках в Лениногорске, Зернограде и Кемерове.

Еще на 10 участках смонтированы линии по измельчению фрагментов использованной резины в «чипсы». На очереди монтаж линий по переработке «чипсов» в крошку. Она служит исходным сырьем для получения изопренового каучука — компонента для производства рециклинговой шины.

Одновременно идет подбор персонала. В перспективе в общей сложности на производстве по переработке использованных шин будет занято около полутора тысяч человек.

Переработка отработанной резины — один из экологических проектов «Татнефти» в рамках реализации экономики замкнутого цикла. Компания рассматривает отходы производства и потребления как сырье для создания новой продукции. Такой подход снижает техногенную нагрузку на окружающую среду и несет большую экологическую и экономическую пользу для всего региона.

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