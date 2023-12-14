На КАМАЗе сменился заместитель гендиректора по продажам и сервису

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководство ПАО «КАМАЗ» решило назначить Андрея Чурсина исполняющим обязанности заместителя генерального директора компании по продажам и сервису. К своим обязанностям он приступит с 18 декабря, сообщает пресс-служба челнинского предприятия.

Андрей Чурсин родился в 1963 году в Карельской АССР. В разные годы занимал руководящие должности в российских компаниях в Санкт-Петербурге и Москве. Новый сотрудник имеет большой опыт работы в области продаж грузовых автомобилей и сервисного обслуживания.

Он сменит Рустама Шамсутдинова, который продолжит работать в структуре компании.

Последние крупные перестановки в компании произошли 2 месяца назад. На челнинском предприятии назначили новых руководителей логистического центра и комитета по развитию производственной системы: Евгения Архипова и Артема Груздова.

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Айрат Назипов