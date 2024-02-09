«Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте» — Путин про поставки вооружений на Украину

Такер Карлсон в ходе интервью спросил Владимира Путина, позвонит ли он президенту США Джо Байдену в случае угрозы ядерной войны.

— У нас есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете — прекратите. Чего проще? Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? «Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте». О чем говорить-то? — рассказал президент.



Задал Такер Карлсон и вопрос о том, есть ли у России планы вторжения в Польшу. На это Владимир Путин дал четкий ответ.

— У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы, — пояснил он.

Артем Гафаров