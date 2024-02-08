Илан Шор заявил, что единственное спасение для Молдавии — это вступление в ЕАЭС

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что вступление в ЕАЭС — это единственное, что может спасти страну. Такое мнение он озвучил в разговоре с депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым, передает RT.

Друзьями для Молдавии являются только ЕАЭС и Россия, сказал Шор. Он подчеркнул, что население хорошо это осознает.



— Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешевые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в €100 пенсию в €500, но мы сможем сделать €130, но энергоресурс будет стоить €10, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить, в конце концов, — отметил молдавский оппозиционный политик.

По мнению Шора, вступление в ЕАЭС для Молдавии перспективнее, чем движение к ЕС.



— Движение в Европейский союз — это движение против. Против чего-то. Конкретно сегодня они воюют против России. На мой взгляд, движение в ЕАЭС — это движение за. За то, чтобы люди стали хорошо жить, за то, чтобы мы восстановили свои отношения (с Россией. — RT), за то, чтобы мы могли вместе созидать, работать... — считает он.

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Галия Гарифуллина