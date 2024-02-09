Исследование: сколько денег нужно россиянам, чтобы бросить работу на год

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что россиянам в среднем нужно 6,4 млн рублей, чтобы отказаться от работы на год. При этом мужчинам требуется в два раза больше денег — 9,2 млн рублей против 4,6 млн у женщин. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Самые высокие запросы у жителей Нижнего Новгорода — 9,6 млн рублей. Москвичам в среднем достаточно 8,6 млн, а жителям Санкт-Петербурга — 7,9 млн. А вот жителям Краснодарского края хватит и 2,6 миллиона.

Респонденты рассказали, как планируют распорядиться свободным временем. 56% хотят отправиться в путешествие, 45% будут проводить больше времени с семьей, а 43% займутся собственным здоровьем. Еще 37% планируют уделить время хобби, 28% — ремонту или строительству, 24% пойдут учиться. По 19% участников опроса могли бы открыть собственный бизнес или профессионально заняться спортом. 11% примут в семью нового члена семьи и заведут домашнее животное, 7% займутся благотворительностью.



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Нафиса Миннехузина