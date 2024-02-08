Татарстанцев предупредили о снеге, метели и сильном ветре
Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий сегодня днем. Информацию об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Так, днем в четверг в Татарстане (и Казани) ожидаются:
- снег, местами мокрый (за сутки ожидается выпадение 2—6 мм осадков);
- метель;
- ухудшение видимости в явлениях до 500—1000 м;
- сильный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани — до 18 м/с);
- на дорогах гололедица, снежные заносы.
Днем в столице Татарстане прогнозируется от -4 до -6 градусов. В целом по республике ожидается от -1..-6˚C.
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