Татарстану не хватает токарей, инженеров и слесарей

Татарстану не хватает 41,6 тысячи рабочих. Статистику на расширенном заседании Совета Ассоциации предприятий и промышленников региона озвучила заместитель главы Минтруда республики Клара Тазетдинова.

По ее словам, сфере промышленности Татарстана не хватает 13 тысяч рабочих. Самыми дефицитными специалистами в регионе оказались инженеры, слесари, токари и операторы станков.



Участники заседания обсудили актуальные проблемы и сформулировали предложения по их решению.

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Айрат Назипов