Большинство татарстанцев считают непрерывное обучение главным трендом на рынке труда

По мнению татарстанцев, три основных тренда, которые будут определять развитие рынка труда в ближайшие семь лет, — это непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков HeadHunter и компании «Яков и партнеры».

76% опрошенных работников ожидают, что непрерывное обучение станет главным трендом на рынке труда в ближайшие годы. В группах навыков, требующих переобучения, лидируют hard skills: иностранные языки, ПО, математика и инженерные науки.

Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, целеполагания и другие аспекты soft skills планируют 21% респондентов. Еще 21% опрошенных будут работать над своими метанавыками (самосознанием, стрессоустойчивостью, уверенностью в себе и так далее).

При этом, несмотря на открытость людей к обучению, только 10% готовы полностью переобучаться самостоятельно. Большинство (60%) ожидает поддержки со стороны своих работодателей. Однако чаще о важности дополнительного обучения заявляли высококвалифицированные сотрудники, а не неквалифицированные работники.

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Галия Гарифуллина