Казанские троллейбусы не могут объехать машины на проезжей части из-за нерабочего автономного хода
Троллейбусы №5 и №12 встали на улице Фучика в Казани, сообщили в социальных сетях очевидцы. Это подтверждают данные сервиса «Яндекс.Карты».
Причина — в оставленных под контактной сетью машинах, которые создали помеху для движения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Часть троллейбусов объезжает помехи на пути следования на автономном ходу, однако он работает не у всех транспортных средств, пояснили нашему изданию на предприятии.
Казань не разобралась с последствиями сильных снегопадов, которые продолжаются с конца января. В городе был объявлен план «Буран», но этого оказалось недостаточно — казанцы все еще жалуются на неочищенные дороги.
В связи с отсутствием парковочных мест автомобилисты оставляют транспорт на полосе движения, что приводит к сужению проезжей части и мешает работе троллейбусов. Как раз на эти случаи у электротранспорта предусмотрен автономный ход, который позволяет проехать некоторое расстояние без контакта с сетью. Если он не работает, троллейбус не может двигаться дальше.
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комментарии
Во-первых, водителей, которые бросают автомобили на проезжей части. Значит им автомобили не нужны и их надо увезти на штраф стоянку, а владельцам выписать не символический штраф в 5 тысяч, а нормальный штраф в 200 тысяч за блокировку жизнедеятельности города во время проведения страной СВО.
Во-вторых оштрафовать тех, кто выпускает троллейбусы на линию без "автономного хода".
А как иначе, что делать? Иначе один неадекватный человек может заблокировать целую улицу, а десять неадекватна могут заблокировать полгорода.