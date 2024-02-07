Казанские троллейбусы не могут объехать машины на проезжей части из-за нерабочего автономного хода

Троллейбусы №5 и №12 встали на улице Фучика в Казани, сообщили в социальных сетях очевидцы. Это подтверждают данные сервиса «Яндекс.Карты».

Причина — в оставленных под контактной сетью машинах, которые создали помеху для движения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».



Часть троллейбусов объезжает помехи на пути следования на автономном ходу, однако он работает не у всех транспортных средств, пояснили нашему изданию на предприятии.

Казань не разобралась с последствиями сильных снегопадов, которые продолжаются с конца января. В городе был объявлен план «Буран», но этого оказалось недостаточно — казанцы все еще жалуются на неочищенные дороги.

В связи с отсутствием парковочных мест автомобилисты оставляют транспорт на полосе движения, что приводит к сужению проезжей части и мешает работе троллейбусов. Как раз на эти случаи у электротранспорта предусмотрен автономный ход, который позволяет проехать некоторое расстояние без контакта с сетью. Если он не работает, троллейбус не может двигаться дальше.

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Маргарита Головатенко