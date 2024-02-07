Лейла Фазлеева: государственная политика сегодня направлена на поддержание семьи

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о мерах государственной поддержки семей. По ее словам, подарки новорожденным, выплаты семьям с доходом ниже прожиточного минимума и другие меры поддержки предоставляются в полном объеме и адресно.



Она отметила, что государственная политика сегодня направлена на поддержание семьи, которая, возможно, находится в сложном положении.

В России разрабатываются пакеты документов, которые позволят обеспечить бесплатным питанием многодетные семьи. Кроме того, для них будут доступны субсидии в дошкольном образовательном учреждении и льготы при поступлении в школу, указала Фазлеева.

Премьер-министр сообщила, что субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг в республике получили 203 тысячи человек, ежемесячной субсидией на проезд в общественном транспорте воспользовались 57 тысяч человек.

Республика планирует уделить особенное внимание развитию семейной медицины в 2024 году, объявленном годом семьи.



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Маргарита Головатенко