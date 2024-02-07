В Госдуме высказались против разных ставок по льготной ипотеке в субъектах России

Введение дифференцированных ставок по льготной ипотеке нельзя назвать целесообразным. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас в России действуют льготные программы, предполагающие разные ставки.

— Поэтому дифференциация существует уже сейчас, но по разным программам. Введение разных ставок в рамках одной льготной программы, но для разных регионов нецелесообразно и даже вредно. Это приведет к нарушению единого экономического пространства и неравенству, — подчеркнул Аксаков.

При этом он пояснил, что на кредиты, выдаваемые по льготным программам, должно приходиться не более 25% от совокупной выдачи ипотеки. Сейчас показатель практически достигает 100%. В результате население выиграло на процентах за кредит, но значительно проиграло в стоимости покупаемого жилья.

Также Аксаков сообщил, что рабочая группа Госдумы рассматривает предложение субсидировать процентную ставку по льготной ипотеке в отдельных субъектах России. Ставки могут быть понижены для работников секторов, необходимых для успешного развития того или иного региона. Эти направления регионы будут определять по согласованию с правительством России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина