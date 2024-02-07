Прокуратура Казани требует привлечь к ответственности владелицу здания за несвоевременную очистку крыши

Прокуратура провела проверку после схода снега и льда с крыши здания №23/31 на улице Ботанической в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



29 января пожилая женщина заметила, как под сход снега и льда с крыши здания по указанному адресу попали две девочки. Она обратилась в экстренные службы, но после расчистки завалов сотрудники никого не обнаружили. Вызов оказался ложным.

В отношении владелицы здания было возбуждено административное дело за нарушение правил благоустройства. Кроме того, прокуратура потребовала наказать сотрудников, ответственных за обслуживание объекта



Сейчас акты реагирования находятся на рассмотрении.

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Галия Гарифуллина