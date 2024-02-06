Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Владимира Путина

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина.

— Мы в Москве... чтобы взять интервью у... Путина. Мы скоро это сделаем, — заявил Карлсон в видео, опубликованном в соцсети X.

Он объяснил, что принял такое решение, потому что население США не информировано о происходящем в России и Украине. Американцы имеют право знать все, что возможно, об этом конфликте, сказал журналист. Он также заверил, что интервью можно будет посмотреть бесплатно в полной версии без монтажа на его сайте.



Кроме того, Илон Маск обещал не скрывать и не блокировать интервью платформе X, отметил Карлсон.

Карлсон прибыл в Россию в конце прошлой недели. Он рассказал, что самостоятельно оплатил поездку и не получал поддержки от властей или других групп.



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Галия Гарифуллина