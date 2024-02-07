Движение на улице Габишева в Казани перекрыто из-за ДТП
Движение на улице Габишева в Казани оказалось полностью перекрыто из-за ДТП, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
На дороге столкнулись автобус и грузовик. Водители разворачиваются и объезжают участок.
UPD 10:43 — очевидцы сообщили «Реальному времени», что последствия аварии на Габишева до сих пор не устранили. Движение в сторону Куюков на этом участке по-прежнему перекрыто. Автобусы объезжают по ул. Фучика.
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