Новости происшествий

10:46 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Движение на улице Габишева в Казани перекрыто из-за ДТП

09:30, 07.02.2024
Движение на улице Габишева в Казани перекрыто из-за ДТП
Фото: realnoevremya.ru/Надира Хасанова

Движение на улице Габишева в Казани оказалось полностью перекрыто из-за ДТП, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

На дороге столкнулись автобус и грузовик. Водители разворачиваются и объезжают участок.

UPD 10:43 — очевидцы сообщили «Реальному времени», что последствия аварии на Габишева до сих пор не устранили. Движение в сторону Куюков на этом участке по-прежнему перекрыто. Автобусы объезжают по ул. Фучика.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также