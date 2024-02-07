В Казани после снегопадов 9-балльные пробки

В Казани в среду утром после сильных снегопадов снова образовались 9-балльные пробки. Тяжелая дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильно движение затруднено в центре города — пробки тянутся от ул. Николая Ершова. Красным цветом на карте отмечены ул. Карла Маркса, Пушкина, Татарстан, Габдуллы Тукая, Лево-Булачная, Право-Булачная и Марселя Салимжанова.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Тяжелая дорожная обстановка и в Советском районе. Частично «встал» пр. Победы, а также ул. Фучика, Дубравная, Рихарда Зорге, Даурская, Гвардейская и Аделя Кутуя.

Пробки наблюдаются и в Кировском, Московском, Авиастроительном районах Казани. Сильно затруднено движение на Кировской дамбе, а также на пр. Ямашева (на подъезде к мосту «Миллениум»).



В городе произошло сразу несколько ДТП: например, одно на ул. Гвардейской, еще два — около Танкового кольца.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Многокилометровые пробки растянулись на подъездах в Казань, в частности, на Фермерском и Горьковском шоссе, Оренбургском и Мамадышском трактах, ул. Центральной, Олимпийской и Кул Гали.

В Казани сегодня утром перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта. Помимо них временно не работают и электронные табло, которые установлены на остановках общественного транспорта. Как уточняется, они перестали показывать время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов.



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Илина Хакимова