ВСУ атаковали село в Белгородской области — поврежден инфраструктурный объект

Село Волоконовка Чернянского района было атаковано двумя украинскими беспилотниками. В результате падения одного БПЛА был поврежден инфраструктурный объект, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе, — написал он в своем telegram канале.

Гладков отметил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

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Галия Гарифуллина