ЦБ: говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции пока рано

Месячный рост цен в декабре — январе, несмотря на замедление, все еще существенно превышает цель по инфляции. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследований и прогнозирования Банка России.

— Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным, — говорится в документе.

На понижение цен положительно повлияли также сезонные факторы и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта. Предпринятое ужесточение денежно-кредитной политики еще не в полной мере проявилось в динамике спроса и цен, подчеркивает департамент ЦБ.



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Галия Гарифуллина