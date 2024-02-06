Новости экономики

20:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ: говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции пока рано

19:56, 06.02.2024

Месячный рост цен в декабре — январе, несмотря на замедление, все еще существенно превышает цель по инфляции. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследований и прогнозирования Банка России.

— Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным, — говорится в документе.

На понижение цен положительно повлияли также сезонные факторы и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта. Предпринятое ужесточение денежно-кредитной политики еще не в полной мере проявилось в динамике спроса и цен, подчеркивает департамент ЦБ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть710.6
  • Нижнекамскнефтехим118.4
  • Казаньоргсинтез109.5
  • КАМАЗ197.4
  • Нижнекамскшина87.55
  • Таттелеком1.119