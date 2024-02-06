Раис Татарстана принял участие в сессии по цифровой трансформации и строительству

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стратегическую сессию о реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства в рамках рабочей поездки в Москву. Провел мероприятие председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Мишустин отметил, что сегодня для цифровой трансформации государства развивают пять стратегических инициатив. По его словам, на портале Госуслуг зарегистрировано около 115 млн записей. Госорганы направляют в электронном виде большую часть уведомлений — три четверти.

Председатель правительства также подчеркнул, что 2023 году на курсах по современным языкам программирования обучились свыше 100 тысяч школьников, а дополнительную ИТ-квалификацию получили более 86 тысяч представителей молодежи.

— С учетом изменения геополитической обстановки президентом определены шесть важнейших приоритетов развития России и в их числе — укрепление технологического суверенитета», — заявил Мишустин.



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Галия Гарифуллина