Министерства Татарстана перевыполнили план по оказанию услуг населению в 2023 году на 15,9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Установленный на 2023 год план по объему средств, вырученных министерствами и ведомствами Татарстана за счет оказания платных услуг населению, оказался перевыполненным. Он достиг 13,8 млрд рублей вместо ожидаемых 11,9 млрд. Об этом сообщает Минфин республики.

Отдельно по министерствам показатели за год сложились следующие:

Минздрав — 6,143 млрд рублей;

Минобрнауки — 1,825 млрд рублей;

Минкульт — 1,676 млрд рублей;

Минлесхоз — 812,84 млн рублей;

Минцифры — 735,49 млн рублей;

Минстрой — 610,06 млн рублей;

Минмолодежи — 258,29 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты — 229,5 млн рублей;

Минспорт — 142,75 млн рублей;

Минпромторг — 71,2 млн рублей;

МЧС — 18,23 млн рублей;

Минэкологии — 7,28 млн рублей;

Минэкономики — 2,44 млн рублей;

Минсельхозпрод — 0.

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Максим Кокунин