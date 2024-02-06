В РПН рассказали о затратах КОСа на природоохранные мероприятия

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

За 2023 год нефтехимическое предприятие вложило в экологические проекты 1,27 млрд рублей. Об этом стало известно на итоговой коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

— ПАО «Казаньоргсинтез» более 65 млн рублей направило на закупку мобильной и стационарной экологической лаборатории для контроля качества атмосферного воздуха вокруг предприятия, итоговые затраты составили 1,27 млрд рублей, — сообщил руководитель ведомства Фаяз Шакиров.

На предприятии рассказали, что речь идет об инвестициях в программы модернизации и повышения экологичности. В результате выбросы в атмосферу CO2 и объем водопотребления снизились на 13%, масса размещаемых отходов — на 16%.

— Общий объем воздействия на атмосферу находится в границах регламентных значений для предприятия. Предприятие усилило контроль за качеством очистки сточных вод и атмосферного воздуха. Экологическая инфраструктура в рамках соглашения с Министерством экологии и природных ресурсов РТ расширилась стационарным постом круглосуточного непрерывного автоматического контроля состояния атмосферного воздуха в границах СЗЗ, — рассказали на КОСе.

Ранее предприятие сообщало, что благодаря таким проектам объем выбросов в пересчете на тонну продукции за 20 лет снизился на 43%, а модернизацию провели на 80% промышленных объектов.